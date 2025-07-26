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Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины Хикмет Гаджиев: Азербайджан выразил готовность предоставить площадку для переговоров России и Украины
Внешняя политика
26 июля 2025 г. 13:01
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

Азербайджан готов предоставить все необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в Баку в случае заинтересованности сторон.

Как сообщает Report, об этом в интервью немецкому изданию "Berliner Zeitung" заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что Баку уже зарекомендовал себя в качестве дипломатической столицы региона, принимая важные международные переговоры.

"Если наши друзья и партнеры (Россия и Украина - ред.) захотят встретиться в Баку, мы будем им очень рады. Баку уже является дипломатической столицей всего Каспийского региона. Здесь проходили переговоры между Турцией и Израилем. Сирия и Израиль также проводили переговоры в Баку. Ранее здесь проходили стратегические переговоры между Россией и США по системам противоракетной обороны, а также переговоры Россия-НАТО. В последнее время в Баку проходило множество других тихих дипломатических мероприятий. Мы рады всем, но мы не можем никого принуждать. Они должны обратиться к нам сами", - отметил Гаджиев.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Azerbaijan ready to host Russia-Ukraine talks in Baku if both sides agree
Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: Azərbaycan Rusiya və Ukrayna arasında danışıqlar üçün meydança təqdim etməyə hazırdır

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