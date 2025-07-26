В Кузбассе при пожаре в доме погибли четыре человека

В результате пожара в доме в городе Белово в Кузбассе погибли четыре человека, в том числе два ребенка.

В результате пожара в доме в городе Белово в Кузбассе погибли четыре человека, в том числе два ребенка.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

"В ночь на 26 июля 2025 года поступило сообщение о том, что при тушении пожара в доме по улице Волкова в городе Белово обнаружены тела мужчины и женщины, а также двоих малолетних детей - шести и десяти лет", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.