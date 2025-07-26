О нас

Помощник президента: Военное противостояние между Азербайджаном и Арменией не актуально

Помощник президента: Военное противостояние между Азербайджаном и Арменией не актуально 13:00
Внешняя политика
26 июля 2025 г. 13:09
Помощник президента: Военное противостояние между Азербайджаном и Арменией не актуально

Сегодня военное противостояние или эскалация между Арменией и Азербайджаном не актуально.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете "Berliner Zeitung".

По его словам, в настоящее время продолжается работа над подписанием мирного соглашения между двумя странами:

"Иногда мирные соглашения подписываются лишь формально, не принося реального мира. В случае Южного Кавказа ситуация иная — здесь существует реальный мир. Военное противостояние или эскалация между Арменией и Азербайджаном не стоят на повестке дня. Остались лишь отдельные спорные моменты, что вполне естественно. Именно для этого и существует дипломатия и диалог", — отметил Гаджиев.

По его словам, текст мирного соглашения согласован. "Это очень позитивный момент. Да, остаются некоторые нерешенные детали. К примеру, в Конституции Армении содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Конституция — внутренний вопрос каждой страны, если только она не затрагивает название или территорию другого государства. Мы хотим подписать мирное соглашение не только с правительством Армении, но и с армянским народом. Мы надеемся, что армяне внесут изменения в Конституцию и официально откажутся от территориальных претензий к Азербайджану", — добавил Гаджиев.

"Мы верим, что после урегулирования этого вопроса на пути к миру не останется серьезных препятствий", - сказал помощник президента Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi qarşıdurma və ya eskalasiya gündəmdə deyil

Другие новости из категории

Гаджиев: Азербайджан призывает Россию взять ответственность в деле о сбитом самолете AZAL
Гаджиев: Азербайджан призывает Россию взять ответственность в деле о сбитом самолете AZAL
26 июля 2025 г. 13:10
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины
26 июля 2025 г. 13:01
Президент Ильхам Алиев поздравил лидера Мальдив
Президент Ильхам Алиев поздравил лидера Мальдив
26 июля 2025 г. 11:09
Байрамов и Фидан обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Байрамов и Фидан обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
25 июля 2025 г. 19:40
Состоялась 2-ая неформальная встреча в Шамахы глав делегаций некоторых государств-сторон РКИК ООН
Состоялась 2-ая неформальная встреча в Шамахы глав делегаций некоторых государств-сторон РКИК ООН
25 июля 2025 г. 18:52
Джейхун Байрамов принял посла Словакии в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане
ФотоДжейхун Байрамов принял посла Словакии в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане
25 июля 2025 г. 18:24
Али Асадов встретился с министром образования, науки и молодежи Грузии
Али Асадов встретился с министром образования, науки и молодежи Грузии
25 июля 2025 г. 17:38
Правительство Бельгии выступает за мир между Баку и Ереваном вразрез с позицией парламента страны
Правительство Бельгии выступает за мир между Баку и Ереваном вразрез с позицией парламента страны
25 июля 2025 г. 17:18
Азербайджан и Грузия намерены вывести совместные образовательные инициативы на системный уровень
Азербайджан и Грузия намерены вывести совместные образовательные инициативы на системный уровень
25 июля 2025 г. 15:11
Али Асадов встретился с министром иностранных дел Сомали
Али Асадов встретился с министром иностранных дел Сомали
25 июля 2025 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi