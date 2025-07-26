Помощник президента: Военное противостояние между Азербайджаном и Арменией не актуально

13:00

Сегодня военное противостояние или эскалация между Арменией и Азербайджаном не актуально.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете "Berliner Zeitung".

По его словам, в настоящее время продолжается работа над подписанием мирного соглашения между двумя странами:

"Иногда мирные соглашения подписываются лишь формально, не принося реального мира. В случае Южного Кавказа ситуация иная — здесь существует реальный мир. Военное противостояние или эскалация между Арменией и Азербайджаном не стоят на повестке дня. Остались лишь отдельные спорные моменты, что вполне естественно. Именно для этого и существует дипломатия и диалог", — отметил Гаджиев.

По его словам, текст мирного соглашения согласован. "Это очень позитивный момент. Да, остаются некоторые нерешенные детали. К примеру, в Конституции Армении содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Конституция — внутренний вопрос каждой страны, если только она не затрагивает название или территорию другого государства. Мы хотим подписать мирное соглашение не только с правительством Армении, но и с армянским народом. Мы надеемся, что армяне внесут изменения в Конституцию и официально откажутся от территориальных претензий к Азербайджану", — добавил Гаджиев.

"Мы верим, что после урегулирования этого вопроса на пути к миру не останется серьезных препятствий", - сказал помощник президента Азербайджана.