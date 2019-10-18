По магистральным нефтепроводам Азербайджана прокачано свыше 29 млн тонн нефти

За январь-сентябрь этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 29 381,8 тыс. тонн нефти, что на 4,86% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 80,5% общего объема транспортируемой нефти за отчетный период.

За 9 месяцев по данному трубопроводу транспортировано 23 648,2 тыс. тонн нефти.

За этот период по BTC прокачано 3 431,4 тыс. тонн транзитной нефти, что на 28,3% меньше прошлогоднего показателя.

Азербайджанская нефть транспортируется также по трубопроводам Баку-Супса (пропускная способность 7 млн тонн в год) и Баку-Новороссийск.