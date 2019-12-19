По магистральным нефтепроводам Азербайджана прокачано 35,5 млн тонн нефти

За январь-ноябрь этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 35 488 тыс. тонн нефти, что на 6,7% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 80,4% общего объема транспортируемой нефти за отчетный период.

За 11 месяцев по данному трубопроводу транспортировано 28 537,7 тыс. тонн нефти, что на 8% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

За этот период по BTC прокачано 4 141,2 тыс. тонн транзитной нефти, что на 30,8% меньше прошлогоднего показателя.