По BTC транспортировано 22,6 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре 2017 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 22 595 463 тонны азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), это на 7,4% меньше аналогичного показателя за 2016 год.

В октябре по BTC экспортировано 2 268 672 тонны азербайджанской нефти.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (2006 год) по 1 ноября 2017 года в BTC закачано 344 133 525 тонн нефти.

Помимо этого, в октябре этого года по трубопроводу BTC транспортировано 545 988 тонн туркменской нефти, что в 2,1 раза больше аналогичного показателя за прошлый год.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

В роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).