Перепроизводство нефти участниками сделки ОПЕК+ достигло 3,316 млн б/с

Главными нарушителями режима ограничений стали Россия и Ирак

Согласно внутреннему документу S&P Global Platts, ОПЕК и ее союзники к концу марта перевыполнили свои квоты добычи, определенные в рамках сделки ОПЕК+, на общую сумму 3,316 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на данные platts, главными нарушителями режима ограничений стали Россия и Ирак.

Согласно условиям сделки, каждая страна должна компенсировать любой избыток добычи сокращением эквивалентного объема ниже ее квоты к концу сентября.

Дополнительные сокращения, если они будут выполнены, могут иметь большое значение для ускорения перебалансировки.

Данные показывают, что перепроизводство в группе ОПЕК+ выросло. В январе показатель составил 2,793 млн баррелей в сутки, в феврале — 3,027 млн баррелей в сутки.

Россия, крупнейший партнер в группе, не входящий в ОПЕК, в последние несколько месяцев все чаще пренебрегает соблюдением своей квоты. В марте ее избыточная добыча выросла до 877 тыс. баррелей в сутки.

Ирак добывал 707 тыс. баррелей в сутки сверх своего предела. Третьим крупнейшим нарушителем стал Южный Судан с перепроизводством на уровне 557 тыс. баррелей в сутки. За ним следует Казахстан, добывавший сверх меры 435 тыс. баррелей сырой нефти в сутки.

Напомним, что Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, согласились ослабить ограничения добычи на 350 тыс. баррелей в сутки в мае, еще на 350 тыс. баррелей в сутки в июне и на 400 тыс. баррелей в сутки в июле.