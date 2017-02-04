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    Пакистан готов к началу импорта нефти и газа из Азербайджана

    МИД Пакистана одобрил подписание соглашения по импорту нефти и газа из Азербайджана

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ МИД Пакистана одобрил идею подписания новых соглашений по импорту нефти и газа, в т.ч. из Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tribune, данный шаг позволит уменьшить энергозависимость Пакистана от стран Ближнего Востока.

    Как сообщил официальный представитель министерства нефти и природных ресурсов Пакистана, Азербайджан предложил пакистанскому правительству проект организации экспорта сырой нефти, а также продукции нефтехимической отрасли и сжиженного газа в Пакистан.

    Также была выражена заинтересованность в совместной реализации проекта строительства в Пакистане терминала, а также СПГ-хранилища.

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