Пакистан готов к началу импорта нефти и газа из Азербайджана

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ МИД Пакистана одобрил идею подписания новых соглашений по импорту нефти и газа, в т.ч. из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Tribune, данный шаг позволит уменьшить энергозависимость Пакистана от стран Ближнего Востока.

Как сообщил официальный представитель министерства нефти и природных ресурсов Пакистана, Азербайджан предложил пакистанскому правительству проект организации экспорта сырой нефти, а также продукции нефтехимической отрасли и сжиженного газа в Пакистан.

Также была выражена заинтересованность в совместной реализации проекта строительства в Пакистане терминала, а также СПГ-хранилища.