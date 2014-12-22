Операционная компания Surakhani Oil провела презентацию нового проекта

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 22 декабря операционная компания Surakhani Oil провела презентацию пилотного проекта по очистке пластовых вод на промысловой территории №3. Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

На церемонии презентации приняли участие первый вице-президент SOCAR, академик Хошбахт Юсифзаде, вице-президенты Рафига Гусейнзаде, Рахман Гурбанов, Давид Мамедов и официальные лица из других структур. На мероприятии было отмечено, что пилотный проект немецкой компании AWAS, реализованный в течение 2 месяцев, успешно завершился. Так, пластовая вода, поступающая в установленное на территории промысла сооружение, была очищена до уровня допустимого стока в Каспийское море.

Отметим, что очистные сооружения такого типа в скором времени предполагается установить на всех других участках нефтяного производства.