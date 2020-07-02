Общие активы "Южного газового коридора" возросли

Общие активы "Южного газового коридора" возросли

Общие активы ЗАО "Южный газовый коридор“ (ЮГК) на 1 января этого года составили 12,655 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аудированную консолидированную финансовую отчетность компании за 2019 год.

Это на 1,78% меньше, чем 1 января прошлого года.

В 2019 году долгосрочные активы ЮГК выросли на 2,46% и составили 12,327 млрд долларов США, а текущие активы - на 61% и составили 328,382 млн долларов США.

За отчетный период общие долгосрочные обязательства компании увеличились на 1,4% и составили 9,119 млрд долларов США, текущие обязательства сократились на 30,8% и составили 327,070 млн долларов США, общий капитал - на 6% - до 3,209 млрд долларов США.

За отчетный период доходы компании выросли на 78,5% - до 452,610 млн долларов США, а общая прибыль - на 70%, составив 205,335 млн долларов США.