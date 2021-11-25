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ОАЭ заявили об отсутствии четкой позиции перед министерской встречей ОПЕК+

ОАЭ заявили об отсутствии четкой позиции перед министерской встречей ОПЕК+ ОАЭ, являющиеся четвертыми по величине производителем нефти в соглашении ОПЕК+, заявили о том, что не имеют пока определенной позиции перед министерской встречей, намеченной на 1-2 декабря.
Энергетика
25 ноября 2021 г. 10:58
ОАЭ заявили об отсутствии четкой позиции перед министерской встречей ОПЕК+

ОАЭ, являющиеся четвертыми по величине производителем нефти в соглашении ОПЕК+, заявили о том, что не имеют пока определенной позиции перед министерской встречей, намеченной на 1-2 декабря.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Минэнергетики страны вTwitter.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что ОАЭ и Кувейт выступили против согласованной позиции России и Саудовской Аравии.

В ходе министерской встречи ОПЕК+ страны-участницы должны определить уровни добычи нефти на январь 2022 года. С августа этого года они восстанавливают добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, включая декабрь.

США неоднократно требовали, чтобы ОПЕК+ наращивали добычу более быстрыми темпами для снижения цен на нефть, на что не получил поддержки от нее. Поэтому Соединенные Штаты заявили о том, что продадут из резерва 50 млн баррелей для стабилизации цен на нефть, и их поддержали Япония, Индия, Великобритания. Эти страны также объявили, что готовы высвободить с вои стратегические резервы.

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Версия на английском языке UAE says no clear position ahead of OPEC+ ministerial meeting

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