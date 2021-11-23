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Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва Президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье.
Энергетика
23 ноября 2021 г. 16:30
Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом.

"Сегодня президент объявляет, что министерство энергетики предоставит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и устранить несоответствие между спросом, выходящим из пандемии, и предложением", - говорится в сообщении.

Отметим, что США попросили несколько азиатских стран высвободить часть стратегических резервов нефти с целью оказания давления на ОПЕК и снижения цен на мировых рынках. Белый дом обратился к Японии, Южной Корее, Китаю и Индии с просьбой о принятии скоординированных шагов в этом направлении.

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