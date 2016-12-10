Новак: Без согласованных действий ключевых производителей рынок нефти сбалансировался бы в отдаленной перспективе

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, могут потенциально сократить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости, об этом заявил участвующий на заседании в ОПЕК в Вене министр энергетики РФ Александр Новак.

Он особо подчеркнул, что от активного участия неопековских производителей, совместных действий зависит успех соглашений.

"Без согласованных действий ключевых производителей рынок нефти сбалансировался бы только в отдаленной перспективе", - добавил он.