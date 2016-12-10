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    Новак: Без согласованных действий ключевых производителей рынок нефти сбалансировался бы в отдаленной перспективе

    Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, могут потенциально сократить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, могут потенциально сократить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости, об этом заявил участвующий на заседании в ОПЕК в Вене министр энергетики РФ Александр Новак.

    Он особо подчеркнул, что от активного участия неопековских производителей, совместных действий зависит успех соглашений.

    "Без согласованных действий ключевых производителей рынок нефти сбалансировался бы только в отдаленной перспективе", - добавил он.

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