Николов: Форум в Баку – своевременная платформа для обсуждения энергетических вызовов

Во время Энергетической недели в Баку сможем обсудить с нашими партнерами безопасность поставок нефти и газа, будущее электроэнергетических систем и развитие ВИЭ.

Во время Энергетической недели в Баку сможем обсудить с нашими партнерами безопасность поставок нефти и газа, будущее электроэнергетических систем и развитие ВИЭ.

Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Болгарии Александр Николов.

"Это важнейшие вопросы для достижения прозрачного, рыночного и конкурентоспособного развития энергетического сектора в регионе на благо всех потребителей. В контексте кризисов, которые переживает европейский континент, пандемии COVID-19, последующего скачка цен на энергоносители и войны в Украине, форум в Баку – это своевременная платформа для обсуждения вызовов, стоящих на пути преодоления этих кризисов", - заявил министр энергетики Болгарии.

В этом году Бакинская энергетическая неделя пройдет в столице Азербайджана с 1 по 4 июня. Учитывая современные тенденции в сфере энергетики, Бакинская энергетическая неделя в Азербайджане (Baku Energy Week) объединяет 27-ю Международную выставку "Нефть и Газ Каспия", 10-ю Юбилейную Каспийскую Международную Выставку "Энергетика и Альтернативная Энергия", а также "Бакинский Энергетический Форум". В этом году в выставках и форуме примут участие 249 компаний из 30 стран.

С полным текстом интервью министра энергетики Болгарии можно ознакомиться, пройдя по ссылке.