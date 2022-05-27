Министр энергетики: Болгария заинтересована в увеличении поставок газа из Азербайджана

"Уверены, что переговоры будут иметь положительный результат"

Болгария очень заинтересована в увеличении поставок газа из Азербайджана.

Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Болгарии Александр Николов.

"Нынешняя ситуация с перебоями в поставках газа нашим основным поставщиком “Газпромом” подчеркнула исключительную необходимость диверсификации. Чтобы гарантировать свою энергетическую безопасность, Болгария глубоко заинтересована в увеличении поставок газа из Азербайджана, а также из других источников природного газа.

В последние недели болгарская сторона активно обсуждала эту тему с нынешними и потенциальными партнерами, и мы уверены, что переговоры будут иметь положительный результат. Эти обсуждения дают нам основание полагать, что диверсифицированные поставки газа для нашей страны - это не мираж, а реальный приоритет, в котором Азербайджан играет одну из ведущих ролей", - заявил министр энергетики Болгарии.

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