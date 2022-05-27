Министр энергетики Болгарии: Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности Европы

В контексте текущей энергетической обстановки в мире, которая стремительно ухудшается в связи с войной в Украине, попыток Европы приостановить поставки Российского газа и, как следствие, роста цен на данный энергоресурс, проведение Азербайджаном 27-ого Ба

В контексте текущей энергетической обстановки в мире, которая стремительно ухудшается в связи с войной в Украине, попыток Европы сократить зависимость от российского газа и, как следствие, роста цен на данный энергоресурс, встречи и обсуждения на 27-ом Бакинском энергетическом форуме будут иметь особое значение.

Шоком для Болгарии, которая на 90% зависит от российского энергоресурса, стало заявление российской монополии "Газпром" о прекращении поставок своего газа в эту страну и Польшу.

Report представляет интервью с министром энергетики Болгарии Александром Николовым, который примет участие в бакинском форуме.

- Какова важность Азербайджана как энергетического партнера, учитывая текущую геополитическую обстановку в мире?

- Азербайджан является стратегическим экономическим партнером Болгарии. Между нашими странами существует хорошее экономическое сотрудничество, а энергетический сектор играет ключевую роль в двусторонних отношениях. Азербайджан очень важен как источник диверсификации поставок природного газа и повышения энергетической безопасности не только Болгарии, но и на в целом европейского континента.

Европейские страны получают природный газ из Азербайджана, что доказывает предсказуемость, прозрачность и надежность стране как торгового партнера для европейских стран, включая Болгарию.

Соглашение между нашими двумя странами о поставках природного газа было подписано в 2013 году, а срок поставок составляет 25 лет. Тот факт, что у нас такое долгосрочное сотрудничество, свидетельствует о приверженности Азербайджана поддержать европейские приоритеты по диверсификации маршрутов и источников поставок энергоносителей и обеспечению энергетической безопасности стран континента.

- Можем ли мы ожидать переговоров об увеличении поставок газа из Азербайджана в Болгарию в ближайшее время?

- Нынешняя ситуация с перебоями в поставках газа нашим основным поставщиком “Газпромом” подчеркнула исключительную необходимость диверсификации. Чтобы гарантировать свою энергетическую безопасность, Болгария глубоко заинтересована в увеличении поставок газа из Азербайджана, а также из других источников природного газа. В последние недели болгарская сторона активно обсуждала эту тему с нынешними и потенциальными партнерами, и мы уверены, что переговоры будут иметь положительный результат. Эти обсуждения дают нам основание полагать, что диверсифицированные поставки газа для нашей страны - это не мираж, а реальный приоритет, в котором Азербайджан играет одну из ведущих ролей.

- Из каких других стран, помимо Азербайджана, рассматриваются возможности увеличения импорта газа?

- Другие возможные варианты поставок природного газа в Болгарию включают использование терминалов сжиженного природного газа. В среднесрочной перспективе наша доля в проекте терминала сжиженного природного газа недалеко от Александруполиса, Греция, также предоставит нам возможность осуществлять поставки из различных стран, таких как Восточное Средиземноморье, Израиль, США и другие.

Между тем, мы осознаем, что оптимизация существующей газовой инфраструктуры является важным фактором повышения безопасности поставок в регионе, мы активно работаем над решением этой проблемы.

В целях повышения энергетической безопасности страны и региона Болгария продолжают свои усилия по завершению строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB), чтобы начать коммерческую эксплуатацию трубопровода в этом году. Это ключевое условие безопасности газоснабжения во всем регионе Юго-Восточной Европы.

- Что вы будете обсуждать на Бакинском энергетическом форуме, в котором вы примете участие?

- Я рад возможности принять участие в Энергетической неделе в Баку, которая объединит несколько отраслевых мероприятий - 27-ю Международную выставку нефти и газа на Каспии, 10-ю Международную Выставку электроэнергии и возобновляемых источников энергии на Каспии и 27-й Бакинский энергетический форум.

Азербайджан является стратегическим партнером Болгарии в энергетической сфере, и мы уверены, что это партнерство сыграет ключевую роль в реализации наших приоритетов, касающихся энергетической диверсификации и безопасности энергоснабжения. Эти приоритеты особенно важны в контексте войны в Украине и приостановки "Газпромом" поставок российского газа в Болгарию.

Интенсивная работа правительства Азербайджана по обеспечению энергобезопасности уже реализуется в проектах, в которых изучается возможность выработки электроэнергии с помощью ветряных турбин в Каспийском море. Передача электроэнергии по дну Черного моря - возможность, которой мог бы воспользоваться ряд европейских стран. Все это потенциальные вопросы, которые могут позволить углубить и расширить сотрудничество между нашими странами.

Болгария придерживается энергетической политики, согласованной с основными целями энергетической политики Европейского союза (ЕС) в области безопасности, конкурентоспособности и создания ресурсоэффективной и конкурентоспособной низкоуглеродной экономики к 2050 году. Эти темы будут в центре внимания энергетической недели в Баку. Представляя болгарскую позицию и опыт, я был бы рад внести свой вклад в плодотворные дискуссии и переговоры о возможностях и решениях.

- Какие вопросы и темы будут наиболее значимыми для вас на форуме?

- Во время Энергетической недели в Баку мы сможем обсудить с нашими партнерами безопасность поставок нефти и газа, будущее электроэнергетических систем и развитие ВИЭ. Это важнейшие вопросы для достижения прозрачного, рыночного и конкурентоспособного развития энергетического сектора в регионе на благо всех потребителей.

В контексте кризисов, которые переживает европейский континент, пандемии COVID-19, последующего скачка цен на энергоносители и войны в Украине, форум в Баку – это своевременная платформа для обсуждения трудностей, стоящих на пути преодоления этих кризисов.