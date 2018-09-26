Ник Колман: Возврат к 100 долларам за баррель нефти зависит от санкций США в отношении Ирана

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Ожидания возврата к 100 долларам за баррель нефти зависят от того, насколько большие объемы уйдут с рынка в связи с санкциями США в отношении Ирана. Об этом Report сказал главный редактор агентства S&P Global Platts Ник Колман.

По его словам, некоторые эксперты полагают, что воздействие на суточные объемы добычи нефти может быть больше, чем во времена Обамы, значительно выше, чем 1 млн. баррелей за сутки. "Кроме того, спрос Китая на нефть по-прежнему выглядит достаточно прочным. Аналогично другим развивающимся рынкам, Китай не хочет вводить пошлины на импорт сырой нефти США, несмотря на "торговую войну"", - добавил Колман.

По мнению главного редактора S&P Global Platts, к волатильности можно отнести и неопределенность в отношении Ливии и Венесуэлы, включая возможные дополнительные санкции США в отношении Венесуэлы.

"Несмотря на все эти факторы, это не обязательно означает возврат к 100 долларам за баррель нефти. Рост спроса может быть не столь сильным в ближайшей перспективе: например, МЭА (Международное энергетическое агентство) ожидает, что спрос вырастет всего на 900 000 баррелей в день в первом квартале 2019 года", - сказал Ник Колман.

Кроме того, по его мнению, есть несколько пессимистичных факторов в отношении нефтеснабжения.

Главный редактор агентства S&P Global Platts Ник Колман На прошлых выходных ОПЕК заявил, что он будет готов повысить добычу нефти, если потребуется. Более того, количество буровых установок в Пермском бассейне США растет. За эту неделю число поднялось до 488, что является самым высоким показателем с начала 2015 года. А в Ливии наблюдаются некоторые признаки восстановления добычи, превышающие 1 млн. баррелей в день. Влияющих факторов много, поэтому я думаю, что мы не можем предсказать цены на нефть конкретно, но говорить о 100 долларах за баррель - немного преждевременно

Напомним, что трейдеры положительно отреагировали на отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана. Вследствие этого, цена на нефть Brent впервые за долгое время превысила 80 долларов за баррель.