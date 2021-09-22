О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нигерия просит ОПЕК+ пересмотреть ее квоту в сокращении добычи

Нигерия просит ОПЕК+ пересмотреть ее квоту в сокращении добычи Нигерия обратилась к партнерам альянса ОПЕК+ с просьбой пересмотреть для нее условия сокращения нефтедобычи, заявил министр нефти страны Тимипре Силва в рамках конференции Gastech.
Энергетика
22 сентября 2021 г. 14:56
Нигерия просит ОПЕК+ пересмотреть ее квоту в сокращении добычи

Нигерия обратилась к партнерам альянса ОПЕК+ с просьбой пересмотреть для нее условия сокращения нефтедобычи, заявил министр нефти страны Тимипре Силва на конференции Gastech, которая проходит в Дубае.

Как передает Report со ссылкой на отраслевой журнал "Нефтегазовая вертикаль", страна должна сокращать производство от уровня в 1,7 млн баррелей в сутки, теперь же Нигерия просит повысить базовый отсчет от 2,2 млн баррелей в сутки.

Ранее агентство Argus сообщало, что в августе нефтедобыча в Нигерии упала на 40 тыс. баррелей в сутки из-за инфраструктурных проблем - до 1,34 млн баррелей в сутки (семимесячный минимум).

Подобные прецеденты уже имели место. Так, в июле ОАЭ добилась повышения своего базового уровня добычи нефти (от которого страна сокращает производство в рамках ОПЕК+) на 330 тыс., а Ирак и Кувейт - на 150 тыс. баррелей в сутки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Nigeria asks OPEC+ to revise its quota

Экслюзивные новости

Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
20 сентября 2021 г. 09:46
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 17:56
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01
Посол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
ФотоПосол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
16 сентября 2021 г. 15:45
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi