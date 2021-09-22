Нигерия просит ОПЕК+ пересмотреть ее квоту в сокращении добычи

Нигерия обратилась к партнерам альянса ОПЕК+ с просьбой пересмотреть для нее условия сокращения нефтедобычи, заявил министр нефти страны Тимипре Силва в рамках конференции Gastech.

Нигерия обратилась к партнерам альянса ОПЕК+ с просьбой пересмотреть для нее условия сокращения нефтедобычи, заявил министр нефти страны Тимипре Силва на конференции Gastech, которая проходит в Дубае.

Как передает Report со ссылкой на отраслевой журнал "Нефтегазовая вертикаль", страна должна сокращать производство от уровня в 1,7 млн баррелей в сутки, теперь же Нигерия просит повысить базовый отсчет от 2,2 млн баррелей в сутки.

Ранее агентство Argus сообщало, что в августе нефтедобыча в Нигерии упала на 40 тыс. баррелей в сутки из-за инфраструктурных проблем - до 1,34 млн баррелей в сутки (семимесячный минимум).

Подобные прецеденты уже имели место. Так, в июле ОАЭ добилась повышения своего базового уровня добычи нефти (от которого страна сокращает производство в рамках ОПЕК+) на 330 тыс., а Ирак и Кувейт - на 150 тыс. баррелей в сутки.