​Нефть на мировом рынке незначительно подорожала

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 0,75 долларов или 1,79% и составила 42,62 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее выросла на 0,14% или 0,07 долларов и составила 48,81 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 49 долларов/баррель.