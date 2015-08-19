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    ​Нефть на мировом рынке незначительно подорожала

    Стоимость нефти марки Brent составила 48,81 долларов/баррель

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 0,75 долларов или 1,79% и составила 42,62 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее выросла на 0,14% или 0,07 долларов и составила 48,81 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 49 долларов/баррель.

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