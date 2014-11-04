Нефть марки BTC FOB Ceyhan в октябре подешевела на 9%

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Средняя стоимость 1 барреля нефти BTC FOB Ceyhan на мировом рынке в октябре 2014 года составила 89,51 доллара США и по сравнению с сентябрем снизилась на 8,78 доллара или 8,9%. Об этом Report сообщили в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Стоимость 1 барреля сырой нефти марки Brent в октябре на мировом рынке составляла 87,41 долларов. По сравнению с сентябрем Brent подешевел на 9,89 доллара (-10,1%).

Нефть марки Urals в октябре реализовывалась по цене 86,63 доллара за баррель и по сравнению с сентябрем снизилась на 9,5 доллара (-9,9%).

Отметим, что азербайджанская нефть, транспортируемая по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (Средиземное море, Турция), реализуется под маркой BTC FOB Ceyhan. Нефть, экспортируемая по трубопроводу Баку-Новороссийск (Черное море, Россия), реализуется под маркой Urals, так как смешивается с нефтью других сортов.