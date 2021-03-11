Нефть дорожает после выхода статистики минэнерго США

Цена майских фьючерсов на Brent и апрельских фьючерсов на WTI выросла почти на 1%

Мировые цены на нефть продолжают подниматься второй день подряд после публикации данных минэнерго США о снижении запасов бензина в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.43 (по бакинскому времени) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,93% — до 68,53 доллара США, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,92%, до 65,03 доллара США за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать статистику минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов, а также уровне добычи в стране за прошлую неделю. Так, коммерческие запасы за неделю по 5 марта выросли на 13,8 миллиона баррелей, до максимума с середины декабря 2020 года. Добыча нефти выросла до 10,9 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10 миллионов баррелей.

Вместе с этим запасы бензина упали сразу на 11,9 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение лишь на 3,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также уменьшились сильнее прогнозов: на 5,5 миллиона баррелей вместо 3,5 миллиона баррелей.

"Движение цен на нефть за последние несколько сессий консолидировалось. На физическом рынке на данный момент наблюдается дефицит, а пока он сохраняется, то любое снижение будет ограниченным", — приводит агентство Bloomberg мнение аналитика Oanda Джеффри Хейли.

Цены на нефть растут вторую торговую сессию подряд, до этого котировки два дня показывали снижение.