О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть дорожает на возможном сокращении поставок

Нефть дорожает на возможном сокращении поставок Нефтяные инвесторы продолжают оценивать риски возможного сокращения поставок данного сырья, вследствие возможного введения новых карантинных ограничений
Энергетика
13 июля 2021 г. 09:27
Нефть дорожает на возможном сокращении поставок

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне возможного сокращения поставок вследствие распространения штамма COVID-19 "дельта", инвесторы также оценивают перспективы спроса при обострении эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.40 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,28% — до 75,36 доллара США за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,34%, до 74,35 доллара США за баррель.

Нефтяные инвесторы продолжают оценивать риски возможного сокращения поставок данного сырья, вследствие возможного введения новых карантинных ограничений. Опасения трейдеров связаны с распространением штамма COVID-19 "дельта", которое может оказать негативное влияние на спрос и восстановление экономики в целом.

Над рынком продолжает нависать неопределенность вокруг сделки ОПЕК+. Инвесторы ожидают, что альянс увеличит добычу нефти, но детали соглашения остаются неизвестными.

"Ажиотаж в отношении цен на нефть, который привел к тому, что цена на нефть марки Brent достигла отметки 78 долларов США за баррель, практически рассеялся, поскольку разногласия между ОПЕК+ отошли на второй план, уступив место опасениям рынка по поводу возобновления случаев заболевания COVID-19 во всем мире", — заявили газете Wall Street Journal аналитики Rystad Energy.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Будут ли применены паспорта COVID-19 в сфере образования?
Будут ли применены паспорта COVID-19 в сфере образования?
12 июля 2021 г. 16:12
В России за сутки выявили свыше 25 тыс. случаев коронавируса
В России за сутки выявили свыше 25 тыс. случаев коронавируса
12 июля 2021 г. 12:56
Сегодня минул год с Товузских боев
Сегодня минул год с Товузских боев
12 июля 2021 г. 00:21
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
11 июля 2021 г. 10:50
Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики
Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики
10 июля 2021 г. 16:54
Эксперт: Азербайджан формируется как ключевое государство на Южном Кавказе
Эксперт: Азербайджан формируется как ключевое государство на Южном Кавказе
10 июля 2021 г. 14:00
Обнаружено тело пропавшего без вести во время Отечественной войны капитана
Обнаружено тело пропавшего без вести во время Отечественной войны капитана
10 июля 2021 г. 13:29
Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником ЕС
Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником ЕС
10 июля 2021 г. 11:14
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13
В Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
ФотоВ Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
9 июля 2021 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi