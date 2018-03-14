Названы пять признаков начала падения нефтяных цен

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Ряд рыночных индикаторов указывает на то, что рост цен на нефть близок к завершению.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это полагает Энди Липоу, возглавляющий хьюстонскую Lipow Oil Associates.

По его мнению, рост добычи сланцевой нефти в США, о котором Минэнерго страны может отчитаться сегодня, отправит котировки WTI ниже отметки 60 долларов уже на этой неделе.

В качестве других сигналов Липоу отмечает снижение цен на физическую нефть, уход фьючерсов в контанго, стабилизацию запасов в Кушинге, которые с ноября упали вдвое, и снижение оптимизма управляющих активами.

"Мало того, что совокупная добыча нефти в США составляет почти 10,4 млн баррелей в день, так правительство страны продает 7 млн баррелей из Стратегического резерва (SPR) в совсем неподходящее для этого время", - отмечает Липоу.

По его мнению, быстрый рост сланцевой добычи привел к тому, что цена WTI в Мидленде (Техас) уже на 1,30 доллара ниже, чем в Кушинге, что является рекордным значением за последние полгода. Кроме того, сезонный уход перерабатывающих предприятий на техобслуживание снизит спрос на нефть и приведет к росту запасов, добавил аналитик.