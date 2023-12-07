Названы доходы ГНФАР с месторождения "Шахдениз"

В январе-ноябре 2023 года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 1 млрд 308 млн долларов с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

В январе-ноябре 2023 года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 1 млрд 308 млн долларов с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Сообщается, что это на 49 млн долларов или на 3,6% меньше, чем за тот же период 2022 года.

Из средств, поступивших в ГНФАР за 11 месяцев этого года, 324,396 млн долларов пришлось на долю конденсата. Это на 4,171 млн долларов или на 1,27% меньше, чем за 11 месяцев 2022 года.

Напомним, что за 11 месяцев прошлого года объем доходов ГНФАР с месторождения "Шахдениз" составил 1 млрд 357 млн долларов. Доходы от продажи добытого с месторождения конденсата составили 328,567 млн долларов.