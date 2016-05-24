На проект АЧГ в первом квартале потрачено 533 млн. долларов

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале этого года операционные расходы на проект "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) составили примерно 137 млн. долларов, капитальные расходы - 396 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, расходы на АЧГ сократились в годовом сравнении на 15,4%.

За отчетный период на АЧГ пробурено 5 нефтяных и 2 водяные скважины.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку.

Участниками проекта АЧГ являются компании BP (оператор – 35,8%), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).