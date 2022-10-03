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Молдова получила разрешение на закупку газа на румынском рынке

Молдова получила разрешение на закупку газа на румынском рынке Молдавская Energocom получила лицензию от Национального агентства по регулированию энергетики Румынии. Это позволит компании закупать и продавать природный газ на румынском рынке.
Энергетика
3 октября 2022 г. 11:04
Молдова получила разрешение на закупку газа на румынском рынке

Молдавская Energocom получила лицензию от Национального агентства по регулированию энергетики Румынии. Это позволит компании закупать и продавать природный газ на румынском рынке.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.

По его словам, компания Energocom также зарегистрирована на региональной платформе бронирования и имеет доступ к газохранилищам на территории Украины. Помимо этого, молдавская Moldelectrica подписала соглашение с Transelectrica Romania, которое предусматривает поставки газа при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

"Шаг за шагом мы повышаем уровень энергетической безопасности нашей страны", - заявил Спыну.

Отметим, что ранее правительство Молдовы одобрило формирование постоянного резерва газа на случай чрезвычайного положения (ЧП). Объем резерва будет не ниже 22,8 млн кубометров. Эта работа поручена Energocom.

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