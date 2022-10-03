Молдова получила разрешение на закупку газа на румынском рынке

Молдавская Energocom получила лицензию от Национального агентства по регулированию энергетики Румынии. Это позволит компании закупать и продавать природный газ на румынском рынке.

Молдавская Energocom получила лицензию от Национального агентства по регулированию энергетики Румынии. Это позволит компании закупать и продавать природный газ на румынском рынке.

Как передает Report, об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.

По его словам, компания Energocom также зарегистрирована на региональной платформе бронирования и имеет доступ к газохранилищам на территории Украины. Помимо этого, молдавская Moldelectrica подписала соглашение с Transelectrica Romania, которое предусматривает поставки газа при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

"Шаг за шагом мы повышаем уровень энергетической безопасности нашей страны", - заявил Спыну.

Отметим, что ранее правительство Молдовы одобрило формирование постоянного резерва газа на случай чрезвычайного положения (ЧП). Объем резерва будет не ниже 22,8 млн кубометров. Эта работа поручена Energocom.