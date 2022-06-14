Андрей Спыну: У Молдовы есть реальные шансы получить газ из Азербайджана

У Молдовы есть реальные шансы получить газ из Азербайджана.

У Молдовы есть реальные шансы получить газ из Азербайджана.

Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития этой страны Андрей Спыну, передает Report со ссылкой на молдавскую прессу.

Министр не стал вдаваться в подробности, но сказал, что это может произойти в этом году.

Он отметил, что у Молдовы есть реальные шансы наконец-то диверсифицировать источники поставок газа, и это рано или поздно произойдет: "Я не буду называть сроки, но гарантирую вам, что в ближайшие несколько лет у Молдовы будут диверсифицированные источники газа. Это может произойти даже в этом году".

По словам Спыну, Молдова ведет переговоры с коллегами в Азербайджане и за его пределами в поисках альтернативных вариантов, в том числе для хранилища этим летом, которое планируется: "Рынок очень динамичен. Мы видим, что за последние две недели наметилась положительная тенденция, цены начали снижаться".

При этом, по словам министра, в настоящее время Молдова создает запасы газа: "Например, в мае Energocom закупил 24 млн кубометров газа, но его хватит на короткий промежуток времени. В настоящее время ведутся переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, чтобы Молдова могла взять кредит для возможных чрезвычайных ситуаций в августе, а также для создания резервов. В феврале и марте потребление несколько снизилось, что привело к экономии. Для резерва, который мы запланировали на август, мы ведем последние переговоры с Европейским банком о получении кредита в размере 300 миллионов евро, частично для экстренных закупок и частично для депозита. Как правило, июль и август - лучшие месяцы для создания резервов, когда цены самые низкие".

Он отметил, что тариф на газ будет пересмотрен в зависимости от того, когда он покупается: "Если мы, согласно формуле контракта между Молдовагазом и Газпромом, будем иметь более низкую цену, в том числе на июль и август, возможно, на сентябрь, очевидно, эти тарифы могут быть пересмотрены. Но запасы газа, которые мы создаем сейчас, не предназначены для немедленного использования. Они хранятся для использования в холодный период, зимой".