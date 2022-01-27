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Мировые цены на нефть подешевели после снижения риска сбоев поставок

Мировые цены на нефть подешевели после снижения риска сбоев поставок Мировые цены на нефть в четверг утром продемонстрировали снижение после подорожания на 2% накануне, рынки продолжают оценивать факторы, которые могут повлиять на предложение.
Энергетика
27 января 2022 г. 09:20
Мировые цены на нефть подешевели после снижения риска сбоев поставок

Мировые цены на нефть в четверг утром продемонстрировали снижение после подорожания на 2% накануне, рынки продолжают оценивать факторы, которые могут повлиять на предложение.

Как передает Report, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,85%, до 87,99 США доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,87%, до 86,59 доллара.

Цена мартовского фьючерса на нефть Brent превысила днем ранее 90 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года, а за два дня нефть подорожала почти на 5%.

Рынки оценивали данные о снижении добычи нефти в США за прошлую неделю и то, что запасы бензина там выросли слабее ожиданий, а дистиллятов — опустились сильнее, чем прогнозировалось.

При этом напряженность между Россией и Украиной может не вызвать заметных перебоев в поставках энергоносителей, считают аналитики Goldman Sachs. И такой фактор в целом негативен для котировок нефти.

Рынки также ожидают очередного заседания ОПЕК+ 2 февраля, на котором будет принято решение о добыче нефти в марте. Ожидается, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу на плановые 400 тыс. баррелей в день каждый месяц.

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Версия на английском языке Global oil prices fall after lowering risk of supply disruptions
Версия на азербайджанском языке Dünya bazarında neft ucuzlaşıb

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