Министр энергетики Азербайджана: Не может быть и речи о приватизации SOCAR

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Предприятия энергетического сектора Азербайджана нуждаются в больших инвестициях. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

По словам министра, физические лица не могут приватизировать эти предприятия: "Не может быть и речи о приватизации SOCAR. Об этом сказал господин президент. Могут быть приватизированы только вспомогательные структуры этих энергетических учреждений. Однако оборудование на этих предприятиях устарело и требует больших инвестиций. Необходимо приблизительно 4 млрд. долларов инвестиций. Это не под силу физическому лицу, а только какой-либо компании. Мы должны искать другие пути для их приватизации".