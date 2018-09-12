МЭА спрогнозировало рост цен на нефть к концу этого года

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост цен на нефть на мировом рынке к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава МЭА Фатих Бироль.

"Удорожание нефти в основном зависит от трех факторов. Первым фактором является растущий мировой спрос на нефть. Второй фактор – падение суточной добычи нефти в Венесуэле, которая является основным производителем нефти, с 2,5 млн до 1,2 млн баррелей за последние два года. Это очень важная цифра, и мы прогнозируем дальнейшее сокращение добычи. Третий фактор - неопределенность на Ближнем Востоке и, в конечном счете, снижение экспорта нефти из Ирана. Если другие участники рынка не увеличат объемы производства, эти три фактора позволяют предсказать рост цен на нефть на товарных биржах к концу этого года", - сказал он.