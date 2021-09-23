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Крупнейший независимый нефтетрейдер допустил цену нефти выше $80 зимой

Крупнейший независимый нефтетрейдер допустил цену нефти выше $80 зимой Зимой цена на нефть может превысить 80 долларов США за баррель
Энергетика
23 сентября 2021 г. 23:51
Крупнейший независимый нефтетрейдер допустил цену нефти выше $80 зимой
Рассел Харди

Зимой цена на нефть может превысить 80 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, об этом сказал Рассел Харди, глава компании Vitol - крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера.

По его словам, это будет связано с тем, что мировой спрос на нефть вырастет на 500 000 баррелей в сутки. Свой прогноз он объяснил влиянием на рынок энергетического кризиса, связанного с ростом цен на газ, который заставляет потребителей переходить на другие виды топлива.

Р.Харди также допустил, что такие изменения могут подтолкнуть нефтедобывающие страны, участвующие в сделке ОПЕК+, увеличивать предложение.

По его словам, запасы газа в Европе в октябре составят примерно 78% от нормального уровня.

"Люди обеспокоены тем, что нам не хватает запасов. Зимой спрос на газ значительно превышает летний спрос", — пояснил он. Глава компании отметил, что ограниченность запасов газа совпала и с повышением мирового спроса: такие страны, как Пакистан, Бангладеш, Индия и Китай, стали стремиться использовать более чистые виды топлива.

Руководитель Vitol утверждает, что стоимость газа остается довольно высокой, что заставляет покупателей переключаться на альтернативные виды топлива. Например, если природный газ продается по цене около 1 200 долларов США за тонну, то сжиженный газ стоит около 750 долларов США за тонну.

Р.Харди ожидает, что к середине 2022-го спрос на нефть вернется к уровню допандемического 2019 года, а ближе к 2030 году достигнет пиковых значений.

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