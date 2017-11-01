Корпорация Wartsila проводит в Баку презентацию технологии LNG

© Report

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Баку при поддержке министерства энергетики корпорацией Wartsila (Финляндия) проводится презентация технологий LNG.

Как сообщает Report, заместитель министра энергетики Натик Аббасов отметил, что внедрение новых технологий, опыт развитых стран всегда были для Азербайджана приоритетом.

"Азербайджан - один из основных партнеров компании Wartsila в Каспийском регионе. Работающая в Азербайджане уже 12 лет компания осуществляет деятельность в основном в сфере нефтегазодобычи, производства электроэнергии, морских перевозок. В 2005-2010 годы Wartsila с успехом завершила проект по строительству и сдачи в эксплуатацию модульной электростанции общей мощностью 800 МВт. Оборудование компании сыграло важную роль в реализации проекта Баку-Тбилиси-Джейхан".

Замминистра энергетики сообщил, что компания имеет большой опыт в сфере строительства и сдачи в эксплуатацию модульных электростанций, нефтегазового компрессорного оборудования, систем отопления. Кроме того, компания является одним из лидеров в мире по производству судоходного оборудования, включая приводные системы, системы автоматизации и энергораспределения, особенно в производстве корабельных двигателей. Не удивительно, что сегодня в мире у каждого третьего корабля стоит двигатель этой фирмы.

Региональный директор Wartsila по Восточной Европе Ян Таллгрен отметил, что с 2008 года в Баку был сдан в эксплуатацию новый расширенный офис компании и оперативный цех. Он сообщил, что цех обеспечивает электростанции, а также продажу и сервис в сфере судоходства. Эти сервисные центры также регулируют деятельность компании в Средней Азии. Представитель компании подчеркнул, что в будущем работы в Азербайджане продолжатся.

Корпорация Wartsila имеет большой опыт во внедрении технологий по транспортировке газа и использовании его в качестве топлива для судов. С учетом успешного использования технологий LNG в Азербайджане министерство энергетики поддерживает проведение этого мероприятия.

Отметим, что презентация продлится два дня.

Финская компания предлагает сотрудничество в сфере внедрения LNG технологий в Азербайджане. Компания Wartsila может предложить Азербайджану решения по транспортировке сжиженного газа по Каспийскому морю.