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Комиссар ЕС: Развитие ВИЭ будет рассмотрено на COP29

Комиссар ЕС: Развитие ВИЭ будет рассмотрено на COP29 Для Европейского Союза (ЕС) сотрудничество в области развития и внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) имеет особое значение, и эти вопросы будут рассмотрены в конце этого года на COP29 в Баку.
Энергетика
1 марта 2024 г. 10:10
Комиссар ЕС: Развитие ВИЭ будет рассмотрено на COP29

Для Европейского Союза (ЕС) сотрудничество в области развития и внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) имеет особое значение, и эти вопросы будут рассмотрены в конце этого года на COP29 в Баку.

Об этом в интервью Report заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Она отметила, что Азербайджан является важным энергетическим партнером ЕС: "Подписанный в 2022 году "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере" не только обеспечивает безопасность альтернативных поставок газа в Европу, он также заложил основу для долгосрочного партнерства по энергоэффективности и чистой энергетике".

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Данное решение было принято 11 декабря 2023 года на пленарном заседании COP28 в Дубае.

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Версия на английском языке EU commissioner: 'For us, it is important to strengthen cooperation on the development and deployment of renewable energy'
Версия на азербайджанском языке Aİ komissarı: "Bərpa olunan enerji üzrə əməkdaşlıq COP29-da nəzərdən keçiriləcək"

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