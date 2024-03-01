Комиссар ЕС: Развитие ВИЭ будет рассмотрено на COP29

Для Европейского Союза (ЕС) сотрудничество в области развития и внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) имеет особое значение, и эти вопросы будут рассмотрены в конце этого года на COP29 в Баку.

Для Европейского Союза (ЕС) сотрудничество в области развития и внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) имеет особое значение, и эти вопросы будут рассмотрены в конце этого года на COP29 в Баку.

Об этом в интервью Report заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Она отметила, что Азербайджан является важным энергетическим партнером ЕС: "Подписанный в 2022 году "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере" не только обеспечивает безопасность альтернативных поставок газа в Европу, он также заложил основу для долгосрочного партнерства по энергоэффективности и чистой энергетике".

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Данное решение было принято 11 декабря 2023 года на пленарном заседании COP28 в Дубае.