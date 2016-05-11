​Компании Китая и Японии интересуются проектом Азербайджана OGPC

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры с компаниями "Mitsui" (Япония) и "HQC" (Китай) для участия в качестве потенциального инвестора в проекте Комплекса по переработке нефти, газа и производства нефтехимической продукции (OGPC), который планируется осуществить в Гарадагском районе.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал вице-президент по стратегическому развитию SOCAR, директор OGPC Тофик Гахраманов.

Т.Гахраманов напомнил, что уже год как активные работы по проекту OGPC временно приостановлены: "Мы в поисках инвестора и партнера. Вместе с партнером мы намерены создать совместное предприятие для реализации данного проекта. По подсчетам нашего финансового консультанта - компании Societe Generale, в январе 2015 года желание участвовать в проекте OGPC изъявили компании Саудовской Аравии, а также Shell, Total Petrochemicals. Однако с апреля-мая прошлого года эти компании отказались от проекта".

Т.Гахрамова заявил о важности реализации проекта: "На Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева будут проведены большие работы по модернизации, однако это приблизительно на 15-20 лет. В 2030-х годах в Гарадаге обязательно должен быть нефтеперерабатывающий завод. В настоящее время проводятся работы в относящихся к комплексу газоперерабатывающем заводе и нефтехимическом заводе".