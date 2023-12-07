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Китай обнародовал объем импорта нефти и газа

Китай обнародовал объем импорта нефти и газа Китай в январе-ноябре 2023 года нарастил объемы импорта нефти и природного газа на 12,1% и 8,5% соответственно.
Энергетика
7 декабря 2023 г. 10:43
Китай обнародовал объем импорта нефти и газа

Китай в январе-ноябре 2023 года нарастил объемы импорта нефти и природного газа на 12,1% и 8,5% соответственно.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

За отчетный период Китай импортировал 515,648 млн тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 307,968 млрд долларов, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Отдельно в ноябре Китай закупил за границей 42,445 млн тонн нефти на 27,55 млрд долларов.

Объем импорта природного газа в январе-ноябре 2023 года составил 107,39 млн тонн на сумму 56,9 млрд долларов (в ценовом выражении произошло снижение на 8,9%). В ноябре Китай закупил за границей 10,95 млн тонн природного газа на 5,78 млрд долларов.

Импорт угля за 11 месяцев составил 427,139 млн тонн (рост на 62,8%) и обошелся стране в 47,79 млрд долларов (в ценовом выражении - рост на 24,2%). В ноябре Китай закупил за границей 43,5 млн тонн угля на 4,54 млрд долларов.

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