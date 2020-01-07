Казахстан ввел запрет и ограничения на экспорт нефтепродуктов за пределы ЕЭС

Приказом министра энергетики Казахстана утвержден перечень нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕЭС).

Как передает Report со ссылкой на zakon.kz, в перечень нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, вошли легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы.

Как отмечается, документ принят в рамках соглашения между правительствами Казахстана и России о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан и Протокола между министерствами энергетики двух стран.

Ограничения будут действовать в течение шести месяцев.