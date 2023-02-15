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Казахстан продолжает вести переговоры по поставкам нефти в Германию

Казахстан продолжает вести переговоры по поставкам нефти в Германию Технических ограничений для поставок казахстанской нефти в Германию нет, партнеры с обеих сторон продолжают коммерческие переговоры.
Энергетика
15 февраля 2023 г. 14:53
Казахстан продолжает вести переговоры по поставкам нефти в Германию

Технических ограничений для поставок казахстанской нефти в Германию нет, партнеры с обеих сторон продолжают коммерческие переговоры.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом заявил на пресс-конференции вице-министр энергетики Казахстана Асхат Хасенов.

Ранее планировалось, что нефть из Казахстана по нефтепроводу "Дружба" отправится в Германию в начале февраля, однако они пока не запущены, отметил представитель Минэнерго.

"В графике транспортировки этот объем на февраль заявлен. Сегодня ведутся переговоры между покупателем и поставщиком нефти. Технических каких-либо ограничений нет. В ходе первых переговоров исторически очень много вопросов возникает, они требуют определенного времени. То есть с графика этот объем они не снимают, и до конца февраля пока каких-то ограничений не видим", - заявил Хасенов.

В конце прошлого года "Транснефть" сообщила, что получила заявку от "КазТрансОйла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 млн тонн на 2023 год. Эту информацию подтвердили и в Казахстане. Уточнялось, что 300 тыс. тонн из этого предполагается для прокачки в первом квартале, в том числе 20 тыс. - только в январе.

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Версия на английском языке Kazakhstan continues to negotiate oil supplies to Germany

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