О нас

Казахстан получил разрешение на поставку нефти в Германию через "Транснефть"

Казахстан получил разрешение на поставку нефти в Германию через "Транснефть" Казахстанский оператор "КазТрансОйл" поставит в Германию 300 тыс. тонн нефти в первом квартале 2023 года по системам нефтепроводов "Транснефти". Соответствующее разрешение было выдано Минэнергетики России.
Энергетика
13 января 2023 г. 10:02
Казахстан получил разрешение на поставку нефти в Германию через Транснефть

Казахстанский оператор "КазТрансОйл" поставит в Германию 300 тыс. тонн нефти в первом квартале 2023 года по системам нефтепроводов "Транснефти". Соответствующее разрешение было выдано Минэнергетики России.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "КазТрансОйл".

"АО "КазТрансОйл" получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в I квартале 2023 года 300 тыс. тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - сказано в сообщении компании.

В компании добавили, что поставка 300 тыс. тонн нефти есть в графике транзита нефти государств-участников СНГ через территорию России.

Власти Германии заявляли о том, что в 2023 году будут импортировать сырье из Казахстана по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что Казахстан в 2023 году собирается поставить в ФРГ 1,5 млн тонн, в будущем объем поставок могут нарастить до 7 млн тонн. Всего, по оценкам "Коммерсант", Казахстан способен поставлять в Германию не более 3-7 млн тонн вместо 19-20 млн, которые ежегодно поставляла Россия.

29 декабря казахстанский "Казмунайгаз" подал заявку на транзит 1,2 млн тонн нефти в 2023 году через Россию. В компании поясняли, что нефть из Казахстана в Германию будет поставляться на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт. До сентября его контролировала "Роснефть", после его передали под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ. Мощность НПЗ составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kazakhstan receives permission to transport oil to Germany through Transneft

Самое важное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
12 января 2023 г. 10:41
Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС
Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС
12 января 2023 г. 00:58
Азербайджан назначил посла в Израиль
Азербайджан назначил посла в Израиль
11 января 2023 г. 15:46
Вопрос делимитации должен интересовать больше Армению, чем Азербайджан
Вопрос делимитации должен интересовать больше Армению, чем Азербайджан
11 января 2023 г. 02:12
В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус
В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус
11 января 2023 г. 01:36
Президент: Называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – бессовестно
Президент: Называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – бессовестно
11 января 2023 г. 00:46
Президент: Основная причина антиазербайджанской позиции Франции в том, что мы полностью сорвали их планы
Президент: Основная причина антиазербайджанской позиции Франции в том, что мы полностью сорвали их планы
11 января 2023 г. 00:43
Президент Ильхам Алиев: Мы решили вопрос с Арменией, но угрозы не устранены
Президент Ильхам Алиев: Мы решили вопрос с Арменией, но угрозы не устранены
11 января 2023 г. 00:16
Президент: Азербайджан уже создал и создаст такую военную мощь, что не считаться с этим равносильно самоубийству
Президент: Азербайджан уже создал и создаст такую военную мощь, что не считаться с этим равносильно самоубийству
10 января 2023 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi