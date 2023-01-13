Казахстан получил разрешение на поставку нефти в Германию через "Транснефть"

Казахстанский оператор "КазТрансОйл" поставит в Германию 300 тыс. тонн нефти в первом квартале 2023 года по системам нефтепроводов "Транснефти". Соответствующее разрешение было выдано Минэнергетики России.

Казахстанский оператор "КазТрансОйл" поставит в Германию 300 тыс. тонн нефти в первом квартале 2023 года по системам нефтепроводов "Транснефти". Соответствующее разрешение было выдано Минэнергетики России.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "КазТрансОйл".

"АО "КазТрансОйл" получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в I квартале 2023 года 300 тыс. тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - сказано в сообщении компании.

В компании добавили, что поставка 300 тыс. тонн нефти есть в графике транзита нефти государств-участников СНГ через территорию России.

Власти Германии заявляли о том, что в 2023 году будут импортировать сырье из Казахстана по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что Казахстан в 2023 году собирается поставить в ФРГ 1,5 млн тонн, в будущем объем поставок могут нарастить до 7 млн тонн. Всего, по оценкам "Коммерсант", Казахстан способен поставлять в Германию не более 3-7 млн тонн вместо 19-20 млн, которые ежегодно поставляла Россия.

29 декабря казахстанский "Казмунайгаз" подал заявку на транзит 1,2 млн тонн нефти в 2023 году через Россию. В компании поясняли, что нефть из Казахстана в Германию будет поставляться на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт. До сентября его контролировала "Роснефть", после его передали под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ. Мощность НПЗ составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год.