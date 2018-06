Канадская нефтяная компания назначила руководителя по операциям в Азербайджане

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Канадская компания Zenith Energy назначила нового руководителя по операциям в Азербайджане (месторождения Мурадханлы-Джафарли-Зардаб).

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, новым гендиректором стал Майкл Палмер.

Отмечается, что М. Палмер обладает 37-летним опытом работы по операциям добычи, разведки и разработки месторождений в нефтяной промышленности. Помимо Азербайджана, он работал в Казахстане, России, Украине, Сирии, Индонезии, Габоне, Гвинее и США. По информации, одним из наиболее значительных достижений Палмера стало успешное управление операциями на одном из сухопутных месторождений в Азербайджане, эксплуатируемом международной нефтяной компанией, благодаря чему ежесуточное производство увеличилось с 1 500 до 7 500 баррелей.

Генеральный исполнительный директор компании Андреа Каттанео выразил удовлетворение назначением Палмера на эту должность, отметив, что его значительный технический опыт принесет огромную выгоду Zenith.

Отметим, что компания Zenith Energy Ltd. учредила в Азербайджане компанию Zenith Aran Oil Company Ltd. Операции на блоке месторождений проводит Aran Oil, учрежденная Zenith Aran Oil Company и SOCAR. SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения Мурадханлы, Джафарли и Зардаб. Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июля, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Общая площадь месторождений - 642,4 кв. км.