​Какими событиями в энергетике запомнился 2019 год?

Мы проводили 2019 год. Помимо всего прочего, он запомнился успехами в нефтегазовом, нефтехимическом и в целом, энергетическом секторе, в том числе успешной реализацией ряда проектов. Report вновь напоминает о событиях ушедшего года.

Азербайджанский газ на пути в Европу

Одним из важнейших событий 2019 года стало открытие соединения Трансанатолийского газопровода (TANAP) с Европой (Фаза-1), состоявшееся 30 ноября в поселке Ипсала турецкого города Эдирне. В поселке Ипсала расположена измерительная станция MS4 газопровода TANAP, здесь же он соединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), призванному поставлять азербайджанский газ в Европу.

Диаметр участка Фаза-1 (от Эскишехира до Европы) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 километров. Строительство Фазы-1 началось 20 мая 2016 года. Закачка газа в тестовом режиме на этом участке газопровода началась 15 апреля, а 15 июня газ с "Шахдениз" достиг турецко-греческой границы.

Открытие Фазы-1 стало еще одним шагом на пути к транспортировке в Европу газа, который будет добываться в рамках разработки второй стадии газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. В этом году планируется ввести в строй TAP - последний компонент "Южного газового коридора" (свыше 3 500 км), что обеспечит поставки азербайджанского газа европейским потребителям.

Церемония закладки газопровода TANAP в Селимском районе Карса состоялась 17 марта 2015 года при участии президентов Турции Реджепа Тайиба Эрдогана, Азербайджана Ильхама Алиева и Грузии Георгия Маргвелашвили.

Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд кубометров: из них 6 млрд предназначено для потребителей Турции, 10 млрд - Европы. С 30 июня прошлого года по TANAP поступило 3,3 млрд кубометров газа на турецкий рынок. С 2021 года эта цифра увеличится до 6 млрд. Пропускная способность трубопровода при дополнительных инвестициях будет доведена до 24 млрд, затем до 31 млрд кубометров в год. Для этого необходимо построить дополнительные компрессорные станции.

Инвестиционная стоимость TANAP составляет 6,5 млрд долларов. Первоначально проект оценивался в 11,7 млрд долларов, но в ходе реализации удалось сэкономить 5,2 млрд долларов. По подсчетам, TANAP будет приносить 1,45 млрд долларов в год. Азербайджану принадлежит 58% этого дохода.

25-летний АЧГ

2019 год запомнился также 25-летием со дня подписания Соглашения о разделе продукции ("Контракт века") по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли". Это знаменательное событие как для правительства Азербайджана, так и оператора блока - BP и ее партнеров.

Соглашение заключено 20 сентября 1994 года между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и консорциумом из 11 нефтяных компаний. Соглашение известно как "Контракт века". 14 сентября 2017 года соглашение было продлено до конца 2049 года.

Крупнейшие изменения, ставшие толчком для развития экономики страны в результате превращения Азербайджана в один из крупнейших мировых поставщиков энергии, связаны именно с данным соглашением".

Проект стоимостью 6 млрд долларов на Каспии

Вслед за продлением соглашения "Азери-Чираг-Гюнешли" 19 апреля 2019 года было принято итоговое инвестиционное решение по строительству платформы "Центрально-Восточный Азери" (ACE) в рамках разработки АЧГ.

Это первое крупное инвестиционное решение после продления "Контракта века" в 2017 году до 2049 года. Строительство продлится до середины 2022 года, в его ходе будут задействованы местные кадры. В пиковые периоды к строительству будет привлечено более 8 000 рабочих.

Проект стоимостью 6 млрд долларов включает строительство новой морской платформы и установок, которые обеспечат ежесуточную добычу нефти в объеме 100 тысяч баррелей. За весь период эксплуатации платформы планируется добыть 300 млн баррелей нефти. Первая добыча ожидается в 2023 году.

Поддержка сельского хозяйства компанией SOCAR

Карбамидный завод SOCAR на территории Сумгайытского химико-промышленного парка был введен в строй в январе. Завод способен производить ежегодно 650-660 тыс. тонн карбамидной продукции. Порядка 70 процентов объема производства предусматривается для экспорта, что даст возможность поступлению в страну ежегодно дополнительного дохода в размере до 160 млн долларов.

Завод в настоящее время является крупнейшим проектом в ненефтяном секторе страны, его общая стоимость составляет около 800 млн евро. Карбамид - азотсодержащее удобрение, необходимое в сельском хозяйстве. Его производство будет способствовать развитию сельского хозяйства в стране.

Развитие ненефтяного сектора

В феврале прошлого года в Сумгайыте был открыт второй завод проекта SOCAR Polymer - предприятие по производству полиэтилена высокой плотности. Завод мощностью 120 тыс. тонн в год выпускает 4 вида полиэтилена высокой плотности. Часть продукции завода предназначена для удовлетворения внутреннего спроса, порядка 70-75% идет на экспорт. Завод способствует развитию ненефтяного сектора, созданию рабочих мест и развитию малых предприятий.

Мы вспомнили наиболее значимые события 2019 года. Значительные изменения в секторе также ожидаются в 2020 году.