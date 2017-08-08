JPMorgan: В будущем году цена на Brent установится в лучшем случае на отметке 45 долларов/баррель

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Серия неудачных попыток покорить отметку в 53 доллара за баррель негативно отразилась на настрое в отношении нефти, ослабление восходящего импульса и некоторое ухудшение технической картины говорят о возросших рисках коррекции. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом пишут аналитики банка JPMorgan.

Аналитики JPMorgan считают, что коррекцией является как раз восстановление цен, наблюдавшееся в последнее время, тогда как основной тренд остается медвежьим. В банке обращают внимание на то, что у нефти не только нет катализаторов для роста, но, напротив, имеются неплохие причины для падения. Перспективы на остаток года видятся не слишком позитивными, учитывая восстановление добычи в Ливии и Нигерии, а также замедление темпов сокращения запасов с 750 тыс. баррелей до 450 тыс. баррелей в сутки во втором полугодии.

В JPMorgan отмечают, что прогноз на 2018 по цене нефти Brent на уровне 45 долларов (42 доллара для WTI) рискует оказаться слишком оптимистичным - в банке повысили прогноз по дисбалансу на рынке нефти с 1,1 млн баррелей до 1,3 млн баррелей в сутки на следующий год.