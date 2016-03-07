Иранский танкер впервые после снятия санкций доставил нефть в Европу

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Нефтяной танкер Monte Toledo впервые доставил в Европу нефть из Ирана после освобождения страны от санкций. Как передает Report, об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Bloomberg.

На борту судна находятся порядка 1 млн. баррелей сырой нефти, разгрузка происходит в испанском Альхесирасе, на заводе компании CEPSA.

Отмечается, что путь в Европу из Ирана занял всего 17 дней, а политический путь к снятию санкций - четыре года.

Ранее стало известно, что Иран ожидает экономического роста на 5% в 2016 году.