Иран собирается достичь досанкционного уровня добычи нефти

Власти Ирана намерены в ближайшие два месяца достичь досанкционного уровня добычи нефти.

Власти Ирана намерены в ближайшие два месяца достичь досанкционного уровня добычи нефти.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Иранской национальной нефтяной компании Мохсен Ходжастемехр.

В середине января президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что экспорт иранской нефти при его правительстве, сформированном в августе 2021 года, вырос до 40%.

Иран значительно сократил уровень экспорта своей нефти после того, как в 2018 году бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе в одностороннем порядке страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). При этом Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана, в частности на его энергетический экспорт. С тех пор власти Ирана экспортируют нефть через третьи страны, например, Малайзию, Оман и ОАЭ. Иранские танкеры даже отключают автоматическую идентификационную систему, чтобы их движение не отслеживалось.

Власти Ирана всеми силами пытаются снять с себя американские санкции. Для этого в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона с Тегерана.