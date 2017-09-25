Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Иран призвал ограничить добычу нефти в Ливии и Нигерии в рамках сделки ОПЕК+.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, такое заявление агентству Bloomberg сделал министр нефти страны Бижан Намдар Зангане.

Министр уверен, что именно рост добычи в этих двух странах приводит к неполному выполнению соглашения ОПЕК+. По данным Международного энергетического агентства, в августе добыча ОПЕК на 0,52% или 170 тыс. баррелей в сутки превысила целевой уровень 32,5 млн баррелей. По мнению экспертов, причина именно в росте добычи ливийской и нигерийской нефти.

Напомним, что, подводя итоги заседания мониторингового комитета в Вене 22 сентября, глава российского минэнерго Александр Новак отметил, что Ливия и Нигерия готовы не только не наращивать объемы нефти, но и, может быть, даже пойти на сокращение на 2-3%.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится в ноябре.