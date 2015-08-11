Иран планирует доставлять катарский газ в Европу

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Иран готов осуществлять транспортировку катарского газа в Турцию, откуда топливо будет поставляться на европейские рынки. Как сообщает Report со ссылкой на иранский телеканал PressTV, об этом заявил глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Ирана Мохсен Джалалпур.

"В случае если Иран сможет достичь соглашения с Катаром и Турцией по этому вопросу, Иран и Турция получат огромную выгоду от транзита газа", - заявил Джалалпур.

Он добавил, что в настоящий момент достижению соглашения мешают "некоторые политические вопросы", выразив надежду на их скорейшее разрешение.

По данным телеканала, Иран также готов осуществлять поставки собственного газа в Европу через Турцию.