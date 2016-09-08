Инвестиции Petkim выросли на 53%

Измир. 8 сентября. REPORT.AZ/ В январе-июле этого года инвестиционные вложения Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), составили 87 млн. долларов. Как передает Report, об этом заявил находящимся в Измире азербайджанским журналистам генеральный директор Petkim Holding Анар Мамедов.

А.Мамедов отметил, что к концу года эта цифра увеличится, однако основная часть вложений уже сделана. По словам гендиректора, в аналогичном периоде прошлого года объем инвестиций был равен 57 млн. долларов.

Он заявил, что основные инвестиции направлены на проект строительства ветряной электрической станции: "Сейчас ведутся работы по созданию общей инфраструктуры между заводом STAR и комплексом Petkim, прокладываются трубопроводы. Поэтому объем инвестиций несколько вырос".

В настоящее время рыночная стоимость Petkim оценивается в 2,3 млрд. долларов, сообщил гендиректор холдинга. Он напомнил, что производственная мощность Petkim составляет 3 млн. тонн в год: "В будущем предусматривается ее увеличение. Petkim и в дальнейшем намерен сохранить статус ведущей нефтехимической компании Турции. Внутренний рынок Турции очень большой, это создает для нас возможности и мы намерены в полной мере ими воспользоваться".