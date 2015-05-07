Индонезия намерена вернуться в ОПЕК

Баку. 7 мая.REPORT.AZ/ Индонезия намерена возобновить членство в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил журналистам министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Судирман Саид.

Министр заявил, что запросит одобрения президента страны на восстановление членства в ОПЕК: "Я попрошу президента рассмотреть восстановление членства в организации. Нам предложили вернуться".

Индонезия, единственный член ОПЕК в Юго-Восточной Азии, покинула организацию в конце 2008 года. Причиной такого решения стало то, что импорт нефти в страну превысил объемы экспорта.

Министр заявил, что собирается принять участие на встрече ОПЕК в начале июня в качестве наблюдателя.