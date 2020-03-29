Индия обсуждает с Саудовской Аравией поставки газа

Министр нефти Индии Дхармендра Прадхан обсудил в воскресенье с министром энергетики Саудовской Аравии и главным исполнительным директором Aramco развитие мирового нефтяного рынка и бесперебойные поставки сжиженного газа в Индию.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Нговости."Провел видеоконференцию с принцем Абдель Азизом (бен Салманом аль-Саудом), министром энергетики Саудовской Аравии, и Амином Насером, президентом и генеральным директором Saudi Aramco. Мы говорили о развитии мирового нефтяного рынка и о бесперебойных поставках сжиженного газа из Саудовской Аравии в Индию. Принц Абдель Азиз заверил (меня) в поставках сжиженного газа в ближайшие дни, чтобы поддержать наши внутренние потребности", - написал Прадхан в своем Twitter.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на заявления источников и трейдеров сообщила, что многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти, несмотря на сниженные цены. Источники газеты отмечают, что спрос на саудовскую нефть снижается и в Индии из-за распространения коронавируса.

Газета пишет, что из-за резкого снижения спроса на нефть Саудовской Аравии сложно найти новых покупателей сырья. Кроме того, покупателям нефти уже не хватает мощностей для хранения, и это затрудняет новые покупки.Индия является третьим по величине покупателем сырой нефти в мире и четвертым по величине импортером сжиженного природного газа.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и топ-менеджмент компании Petronet сообщило, что индийские Gail, Gujarat State Petroleum и Petronet начали объявлять форс-мажор по некоторым поставкам для них сжиженного природного газа на фоне полной блокировки страны из-за коронавируса.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались