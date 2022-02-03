ICGB: ЮГК имеет решающее значение для безопасности поставок газа в Европу

Южный газовый коридор (ЮГК) имеет решающее значение для безопасности и диверсификации поставок газа в Юго-Восточную и Южную Европу.

Южный газовый коридор (ЮГК) имеет решающее значение для безопасности и диверсификации поставок газа в Юго-Восточную и Южную Европу.

Об этом в интервью с Report сказала исполнительный директор ICGB от Болгарии Теодора Георгиева.

По ее словам, Южный газовый коридор является четвертым ключевым газовым коридором поставок коридора в Европу и служит для поставок природного газа из Азербайджана и Каспийского региона.

"Тот факт, что трубопровод IGB соединяется с TAP, делает его неотъемлемой частью ЮГК. Проект обеспечивает доступ в Болгарию и регион ЮВЕ к Южному газовому коридору и транспортировке азербайджанского природного газа", - заявила Т. Георгиева.

Она отметила, что заседания Консультативного совета Южного газового коридора способствуют лучшей координации проектов, реализуемых по этому маршруту.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.