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ICGB: ЮГК имеет решающее значение для безопасности поставок газа в Европу

ICGB: ЮГК имеет решающее значение для безопасности поставок газа в Европу Южный газовый коридор (ЮГК) имеет решающее значение для безопасности и диверсификации поставок газа в Юго-Восточную и Южную Европу.
Энергетика
3 февраля 2022 г. 17:50
ICGB: ЮГК имеет решающее значение для безопасности поставок газа в Европу

Южный газовый коридор (ЮГК) имеет решающее значение для безопасности и диверсификации поставок газа в Юго-Восточную и Южную Европу.

Об этом в интервью с Report сказала исполнительный директор ICGB от Болгарии Теодора Георгиева.

По ее словам, Южный газовый коридор является четвертым ключевым газовым коридором поставок коридора в Европу и служит для поставок природного газа из Азербайджана и Каспийского региона.

"Тот факт, что трубопровод IGB соединяется с TAP, делает его неотъемлемой частью ЮГК. Проект обеспечивает доступ в Болгарию и регион ЮВЕ к Южному газовому коридору и транспортировке азербайджанского природного газа", - заявила Т. Георгиева.

Она отметила, что заседания Консультативного совета Южного газового коридора способствуют лучшей координации проектов, реализуемых по этому маршруту.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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