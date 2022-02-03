ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора

Эксклюзивное интервью Report с исполнительным директором проектной компании ICGB от Болгарии Теодора Георгиева.

Завтра в Баку состоится заседание Консультативного совета Южного газового коридора (ЮКГ), в котором в числе других гостей примет участие и представительная делегация Болгарии.

В последнее время вокруг поставок природного газа с азербайджанского месторождения «Шахдениз» в эту балканскую страну не утихают скандалы в международной и болгарской прессе. И связаны они с тем, что ввиду неготовности интерконнектора Греция-Болгария (IGB) последняя не может получить в полном объеме законтрактованные объемы газа в 1 млрд кубометров в год, в то время как внутренние цены на голубое топливо в этой стране были повышены сразу на 30%.

С просьбой разъяснить детали происходящего мы обратились к главе проектной компании ICGB c болгарской стороны.

Представляем вниманию читателей эксклюзивное интервью Report с исполнительным директором проектной компании ICGB от Болгарии Теодорой Георгиевой.

- Какова текущая ситуация со строительством газового интерконнектора Греция - Болгария (IGB), который будет передавать азербайджанский газ в Болгарию? Почему компания сталкивается с задержкой строительства и когда ожидается ввод в эксплуатацию газового соединения, учитывая задержку?

- Согласно последним статистическим данным, представленным подрядчиком EPC, общее завершение проекта в настоящее время составляет более 80%. Большая часть маршрута трубопровода уже успешно прошла гидротестирование, и ожидается, что вся линейная часть будет полностью завершена в феврале, несмотря на тяжелые зимние условия на участке. Наблюдается прогресс в реализации наземных установок (AGIS) : GMS2 Стара Загора близка к механическому завершению, а строительство газоизмерительной станции в Комотини (Греция) также продвигается, хотя и медленнее из-за задержек с поставками оборудования. Аналогично обстоит дело со станциями запорной арматуры – все восемь установок испытывают серьезные задержки из-за отсутствия основных клапанов от итальянского поставщика.

Накопившиеся задержки объясняются несколькими причинами, однако две основные из них можно отнести к пандемии COVID-19 и глобальным проблемам с производством и трансграничной логистикой за последние месяцы. У подрядчика EPC возникли серьезные проблемы с поставками важнейших клапанов, необходимых для всех станций запорной арматуры, а также основного оборудования для газоизмерительной станции в Комотини. В свою очередь, это негативно сказалось на строительных работах на стройплощадке, что привело к дальнейшему смещению сроков завершения работ. Подрядчик EPC совместно с ICGB работает над мерами, направленными на наверстывание потерянного времени за счет улучшения планирования, увеличения ресурсов, а также оптимизации времени, необходимого для всех оставшихся мероприятий.

- Как заявило болгарское правительство, подрядчик IGB не выполнил свои обязательства и просит продлить сроки завершения строительства. Каков ответ Болгарии на это? Какие причины вызвали эту задержку? Есть ли какие-либо задержки в финансировании проекта или какие-либо технические проблемы? Каковы будут последствия: будут ли введены какие-либо санкции?

- Руководство ICGB уже решило, что нет никаких договорных оснований для продления срока завершения. Решение руководства ICGB отражает не только позицию Болгарии, но и позицию другого акционера – IGI Poseidon. Действительно, AVAX утверждает, что задержка не вызвана неисполнением обязательств с их стороны, но приводимые причины не входят в число тех, которые могут быть квалифицированы как форс-мажорные либо другие обстоятельства, дающие право на продление в соответствии с контрактом EPC.

Помимо сказанного, AVAX страдает от побочных эффектов пандемий COVID-19 и, в частности, от задержек в цепочках поставок по всему миру.

На данном этапе проблем с финансированием нет, но необходимо уточнить, что строительство началось в 2019 году, поскольку финансирование в общей сумме 240 млн евро было предоставлено в октябре 2019 года.

В связи с установленной задержкой ICGB имеет право активировать возмещение убытков в размере 90 000 евро за каждый день задержки. Мы намерены задействовать все контрактные механизмы для обеспечения успешного завершения строительства трубопровода IGB в первой половине 2022 года.

- Какова возможность для Болгарии получить дополнительный газ помимо тех 300 млн кубометров, получаемых страной пока продолжаются работы над IGB?

- В настоящее время Болгария получает азербайджанский газ через существующую газовую инфраструктуру греческого системного оператора DESFA и болгарского оператора Bulgartransgaz. Объемы газа передаются из TAP в DESFA в точке соединения Неа-Месемврия и из DESFA в Bulgartransgaz в пограничном пункте Сидирокастро/Кулата. В настоящее время имеется достаточно технических мощностей, которые могли бы вместить 1 млрд куб. м в год по контракту с Bulgargaz. Хотя DESFA предлагает устойчивую условную пропускную способность, вероятность прекращения транспортировки очень мала, около 3%, основываясь на исторических данных. В Сидирокастро/ Кулате как DESFA, так и Bulgartransgaz предлагают устойчивые комплексные мощности.

- Как новое руководство Bulgargaz должно изменить свое отношение к IGB? Какие новые шаги они должны предпринять, чтобы ускорить строительство?

- Мы верим, что у нас будет эффективная и конструктивная координация и сотрудничество

с новым руководством нашего основного грузоотправителя – Bulgargaz. Мы всегда старались помочь и оказать содействие Министерству энергетики и Bulgargaz в обеспечении временного маршрута поставок через точку соединения Неа-Месемврия и греческую газовую сеть. Следует учитывать, что временный маршрут поставок через пункт Неа-Месемврия имеет достаточную пропускную способность для передачи в полном объеме азербайджанского природного газа в Болгарию.

С другой стороны, важно отметить, что завершение строительства трубопровода IGB и его ввод в коммерческую эксплуатацию 1 июля 2022 года полностью зависит от выполнения обязательств, взятых на себя греческой компанией AVAX, которая строит интерконнектор. Наша компания и правительства Болгарии и Греции ожидают, что греческая компания AVAX мобилизуется и завершит проект в согласованные сроки.

- В чем важность 8-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК)?

- Консультативный совет Южного газового коридора является чрезвычайно важным форумом для успешной реализации проектов коридора. Это также важная площадка для многих двусторонних рабочих встреч между министрами энергетики стран-участниц коридора, Юго-Восточной и Центральной Европы, высокопоставленных представителей Европейской комиссии, США, Великобритании и других. С момента создания Консультативного совета Южного газового коридора министр энергетики Болгарии всегда принимал участие во встречах, что является важным признаком поддержки нашей страной Южного газового коридора и уровня двустороннего стратегического энергетического партнерства между Болгарией и Азербайджаном. Я лично участвовала в составе делегаций министра энергетики Болгарии на всех заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора с 2016 года по настоящее время.

- Каков вклад ЮГК в развитие европейских энергетических систем и как очередная встреча может способствовать этому?

- Южный газовый коридор является четвертым ключевым газовым коридором поставок коридора в Европу и служит для поставок природного газа из Азербайджана и Каспийского региона. Соответственно, Южный газовый коридор имеет решающее значение для безопасности и диверсификации поставок газа в Юго-Восточную и Южную Европу. Тот факт, что трубопровод IGB соединяется с TAP, делает его неотъемлемой частью Южного газового коридора. Проект обеспечивает доступ в Болгарию и регион ЮВЕ к Южному газовому коридору и транспортировке азербайджанского природного газа. Заседания Консультативного совета Южного газового коридора способствуют лучшей координации проектов, реализуемых по маршруту Южного газового коридора.